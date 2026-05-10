5 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. В этом году кампания проходит под эгидой GINA и ВОЗ с акцентом на равный доступ к противовоспалительным ингаляторам.

В Казахстане фиксируется рост выявляемости астмы. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК. Благодаря улучшению диагностики и доступности медицины, охват пациентов значительно увеличился:

2017 год: 73,4 случая на 100 тыс. населения.

2025 год: ~102 случая на 100 тыс. населения.

Специалисты подчеркивают: рост цифр свидетельствует не об ухудшении эпидемиологической ситуации, а о том, что болезнь стали чаще находить на ранних стадиях.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) гражданам доступны:

Современные базисные ингаляционные препараты.

Противовоспалительная терапия, соответствующая международным протоколам.

В ведомстве отмечают, в мире астмой страдают более 260 млн человек. Несмотря на сотни тысяч летальных исходов ежегодно, эксперты GINA утверждают: большинство осложнений можно предотвратить.

Справка: Бронхиальная астма — хроническое воспаление дыхательных путей. Основные симптомы: одышка, кашель и затрудненное дыхание. Современная медицина позволяет полностью контролировать заболевание, минимизируя частоту приступов.