В Казахстане фиксируется рост выявляемости астмы. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК. Благодаря улучшению диагностики и доступности медицины, охват пациентов значительно увеличился:
2017 год: 73,4 случая на 100 тыс. населения.
2025 год: ~102 случая на 100 тыс. населения.
Специалисты подчеркивают: рост цифр свидетельствует не об ухудшении эпидемиологической ситуации, а о том, что болезнь стали чаще находить на ранних стадиях.
В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) гражданам доступны:
Современные базисные ингаляционные препараты.
Противовоспалительная терапия, соответствующая международным протоколам.
В ведомстве отмечают, в мире астмой страдают более 260 млн человек. Несмотря на сотни тысяч летальных исходов ежегодно, эксперты GINA утверждают: большинство осложнений можно предотвратить.
Справка: Бронхиальная астма — хроническое воспаление дыхательных путей. Основные симптомы: одышка, кашель и затрудненное дыхание. Современная медицина позволяет полностью контролировать заболевание, минимизируя частоту приступов.