Снаряд обследовали и уничтожили в степи.

В мессенджерах распространилась информация о том, что в селе Аксуат Теректинского района нашли военный снаряд. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции области.

По их данным, предположительно это снаряд времен ВОВ. На место отправили саперов. Снаряд обследовали и уничтожили в степи с соблюдением всех правил безопасности. Угрозы населению нет, отметили в полиции.

Напомним, что в мае 2021 года в селе Жанатан района Байтерек нашли два снаряда времен гражданской войны. Снаряд тогда также был уничтожен в степи.