В ЗКО нашли два снаряда времен гражданской войны

Снаряды пролежали в земле более 100 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, снаряд был обнаружен 26 апреля вблизи села Жанатан района Байтерек. - Позже выяснилось, что снаряд был найден пастухом в пяти километрах от населенного пункта. Его длина составила 30 сантиметров, диаметр - 75 миллиметров. Саперами он был уничтожен. По заключению специалистов, снаряд пролежал в земле со времен гражданской войны, - пояснили в пресс-службе ведомства. Также в департаменте полиции ЗКО пояснили, что на следующий день, 27 апреля, был найден артилл