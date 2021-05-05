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Происшествия Социум

В ЗКО нашли два снаряда времен гражданской войны

Снаряды пролежали в земле более 100 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, снаряд был обнаружен 26 апреля вблизи села Жанатан района Байтерек. - Позже выяснилось, что снаряд был найден пастухом в пяти километрах от населенного пункта. Его длина составила 30 сантиметров, диаметр - 75 миллиметров. Саперами он был уничтожен. По заключению специалистов, снаряд пролежал в земле со времен гражданской войны, - пояснили в пресс-службе ведомства. Также в департаменте полиции ЗКО пояснили, что на следующий день, 27 апреля, был найден артилл
Кристина Кобина
В ЗКО нашли два снаряда времен гражданской войны
Снаряды пролежали в земле более 100 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО пастух нашел снаряд времен гражданской войны
В ЗКО пастух нашел снаряд времен гражданской войны
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, снаряд был обнаружен 26 апреля вблизи села Жанатан района Байтерек. - Позже выяснилось, что снаряд был найден пастухом в пяти километрах от населенного пункта. Его длина составила 30 сантиметров, диаметр - 75 миллиметров. Саперами он был уничтожен. По заключению специалистов, снаряд пролежал в земле со времен гражданской войны, - пояснили в пресс-службе ведомства. Также в департаменте полиции ЗКО пояснили, что на следующий день, 27 апреля, был найден артиллерийский снаряд  предположительно времен гражданской войны на окраине села Дарьинское района Байтерек. Он был также уничтожен. Его длина составила 35 сантиметров и диаметр - 76 миллиметров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО  
снаряд

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