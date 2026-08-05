«Конец света»: что увидят жители Земли 12 августа

12 августа одновременно произойдут сразу три заметных астрономических явления — полное солнечное затмение, максимум метеорного потока Персеиды и так называемый парад шести планет. Необычное совпадение уже стало поводом для многочисленных шуток в социальных сетях, где пользователи обсуждают возможный «конец света» и другие апокалиптические сценарии. Однако ученые не видят никаких оснований связывать эти события с возможной катастрофой, передает МойГород

Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи социальных сетей уже окрестили предстоящее сочетание событий «тройным зрелищем» Вселенной. В комментариях также шутят о «мягкой перезагрузке» мира, «финале сезона для астрономии» и даже «зомби-апокалипсисе».

"Это буквально конец света", - написал один из пользователей. Другой пошутил: «Если услышите трубы – не вмешивайтесь».

При этом каждое из трех явлений имеет вполне естественное научное объяснение. То, что они произойдут примерно в один период, не означает наличия между ними какой-либо связи и тем более не свидетельствует о приближении глобальной катастрофы.

Где можно будет увидеть полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение происходит в тот момент, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью закрывает солнечный диск от наблюдателей на определенной территории.

Солнечное затмение. / © Unsplash

12 августа полоса полной фазы затмения пройдет через некоторые районы Гренландии, Исландии, Испании и Португалии. В этих местах на короткое время дневное небо погрузится в темноту. Одни из наиболее благоприятных условий для наблюдения ожидаются в западной части Исландии и на севере Испании.

В полосу полного затмения попадут, в частности, Бильбао, Валенсия, Сарагоса и Пальма.

При этом в Северной Америке жители смогут наблюдать лишь частичную фазу явления. Так, в Нью-Йорке Луна закроет около 9% солнечного диска, тогда как в канадском Сент-Джонсе этот показатель составит примерно 53%.

Персеиды могут показать до 100 метеоров в час

Еще одним событием станет пик метеорного потока Персеиды, который ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Максимальную активность потока специалисты прогнозируют в предрассветные часы.

Звездопад. / © Pexels

При ясном небе и отсутствии сильного городского освещения наблюдатели потенциально смогут увидеть до 100 метеоров в час. Благоприятным фактором станет и молодая Луна, которая не будет создавать слишком яркий фон и мешать наблюдению за метеорами.

Персеиды продолжат оставаться активными вплоть до 24 августа, однако наиболее подходящей для наблюдений станет именно ночь максимума. Лучше всего искать метеоры примерно с 23:00 по местному времени и до рассвета.

Шесть планет одновременно появятся в ночном небе

Третьим заметным событием станет так называемый планетарный парад. Перед восходом Солнца на небе вдоль широкой дуги можно будет увидеть сразу шесть планет — Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун.

Марс и Сатурн будут доступны для наблюдения невооруженным глазом. Рассмотреть Меркурий и Юпитер окажется сложнее, поскольку перед рассветом они будут находиться довольно низко над восточным горизонтом.

Для поиска Урана, скорее всего, потребуется бинокль, тогда как наблюдать Нептун можно будет только при помощи телескопа.

Солнечная система.

В большинстве регионов Северного полушария наиболее подходящее время для наблюдений наступит примерно за 30–60 минут до восхода Солнца. При этом видимость небесных объектов будет зависеть от погодных условий, географического положения наблюдателя и того, насколько открыт горизонт.

Почему пользователи говорят о конце света

Несмотря на научные объяснения происходящего, необычное сочетание трех астрономических явлений продолжает вызывать бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи продолжают шутить о возможном апокалипсисе и сравнивают предстоящее событие с сюжетом фильма-катастрофы.

"Это звучит как начало фильма-катастрофы", - написал один из них.

Некоторые комментаторы также вспоминают древние представления о солнечных затмениях и метеорных потоках, которые в прошлом могли восприниматься как дурные знамения. Однако современная астрономия не рассматривает подобные явления как предвестники войн, катастроф или так называемого «конца света».