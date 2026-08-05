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Происшествия Социум

Бесхозные здания и освещение на улицах проверяют в Уральске

Прокурор города и замакима инспектируют секторы в рамках проекта "Безопасный регион".
Арайлым Усербаева
Бесхозные здания и освещение на улицах проверяют в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Территорию Уральска разделили на 10 секторов. Во время рейда комиссия осмотрела заброшенные здания, объекты, представляющие потенциальную угрозу для уральцев, а также неосвещенные участки улиц. По итогам осмотра подрядным организациям дали конкретные поручения. В частности, установить дополнительное уличное освещение на улицах Тайманова и Ескалиева.

Кроме того, был озвучен анализ криминогенной обстановки в секторе №1 за первое полугодие 2026 года. С начала года здесь зарегистрировали 91 правонарушение, 80 из которых уже раскрыты. Большая часть из них - преступления против собственности:

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  • кражи чужого имущества (ст. 188 УК РК) — 30 фактов;
  • мошенничество (ст. 190 УК РК) — 13 фактов.

По результатам выездной проверки ответственным госорганам и подрядчикам поручено устранить выявленные недочеты, привести в порядок заброшенные объекты и усилить профилактику для обеспечения безопасности жителей.

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