«Казахмыс» начал строительство самого глубокого шахтного ствола Казахстана

ТОО "Корпорация Казахмыс" приступило к реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов последних лет - строительству шахтного ствола "Воздухоподающий-клетевой-2" на Восточном участке месторождения "Нурказган" в Карагандинской области. Инвестиции в проект превысят 32,5 миллиарда тенге.



Новый шахтный ствол станет ключевым элементом развития Восточного участка месторождения и откроет новый этап в развитии рудника "Нурказган". Его строительство позволит обеспечить дальнейшее освоение рудных запасов, повысить уровень промышленной безопасности и создать современную инфраструктуру для работы предприятия на десятилетия вперед. Проектная глубина ствола составит 1283,9 метра, что сделает его самым глубоким шахтным стволом в Казахстане.



Торжественная церемония начала строительства состоялась с участием председателя Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбета Абдибекова, председателя Правления Руслана Өскенәлі, заместителя председателя Правления - главного операционного директора по горному делу и обогащению Мукана Унгитбаева, генерального директора филиала Qaragayly Tau-ken ondirisi Саята Бакирова, представителей подрядной организации и трудового коллектива. Символическое нажатие кнопки запуска ознаменовало официальный старт строительных работ.

- Сегодня мы начинаем реализацию проекта, который определит развитие рудника "Нурказган" на многие десятилетия вперед. Это инвестиции в безопасность людей, развитие производства и укрепление сырьевой базы компании. Новый шахтный ствол позволит приступить к освоению Восточного участка месторождения, обеспечить стабильную работу предприятия и создать условия для его дальнейшего роста, - отметил председатель Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков.

Главная задача проекта - вскрытие рудных запасов Восточного участка месторождения, организация подачи свежего воздуха в подземные выработки, создание проектного режима вентиляции, а также обеспечение безопасного спуска и подъема работников. В ходе строительства предстоит извлечь более 65 тысяч кубометров горной массы и выполнить девять сопряжений с действующими горизонтами шахты.



Завершить проходку ствола планируется в 2031 году. После этого объект будет оснащен современным технологическим оборудованием, включая клетевой подъем, главную вентиляторную установку и модульную теплоэнергетическую котельную для подогрева воздуха, поступающего в шахту.



Следующим этапом развития Восточного участка станет строительство шахтного ствола "Вентиляционный-2", к которому компания планирует приступить в 2027 году. После завершения строительства оба ствола сформируют единую инженерную инфраструктуру, обеспечивающую эффективную вентиляцию, безопасную эксплуатацию рудника и дальнейшее освоение новых запасов месторождения.



Подтвержденные запасы месторождения "Нурказган", содержащие медь, золото и серебро, позволяют планировать устойчивую работу горно-обогатительного комплекса более чем на 40 лет. Реализация проекта станет важным этапом долгосрочной инвестиционной программы "Казахмыса", направленной на развитие производственных мощностей, повышение промышленной безопасности и укрепление сырьевой базы компании.