Опасные водоемы ЗКО: санврачи рассказали, чем грозит купание в диких местах

С наступлением зноя уральцы массово устремляются к воде - реки, озера, пруды и заброшенные карьеры становятся главными точками притяжения. Однако в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО предупреждают: неконтролируемый отдых у воды может закончиться на больничной койке.

По данным санврачей, в прогретой стоячей и даже проточной воде активно размножаются вирусы, опасные бактерии, яйца паразитов и токсичные химикаты. В группе риска - дети, пожилые люди и граждане с ослабленным иммунитетом.

Чем можно заразиться в водоеме?

В жару пресная вода превращается в идеальную среду для размножения возбудителей опасных инфекций:

Острые кишечные и инфекционные заболевания: энтеровирус, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, лептоспироз, легионеллез и даже полиомиелит.

Паразитарные инвазии: высок риск подхватить гельминтоз (глисты) при случайном заглатывании воды.

Кожные заболевания и аллергии: химические загрязнения, остатки пестицидов и минеральных удобрений, смываемые в воду, могут вызвать ожоги кожи, аллергическую сыпь и поражения внутренних органов.

Особую опасность представляют пруды и озера, где обитают водоплавающие птицы. Купание там может привести к церкариозу (в народу - "зуд купальщика").

Личинки паразитов, живущие в кровеносной системе птиц, попадают в воду и въедаются в кожу человека. Это вызывает сильное раздражение, покраснение, сыпь и резкий подъем температуры тела.

Санврачи ДСЭК ЗКО настоятельно рекомендуют: выбирайте для отдыха только специально оборудованные пляжи, где регулярно проводится контроль качества воды, и избегайте купания в непроточных водоемах.