Разруха и мусор: уральцы жалуются на плачевное состояние фонтана

Главная площадь города, названная в честь Первого президента, находится в запущенном состоянии. Горожане возмущены тем, что некогда красивое место отдыха превратилось в свалку и руины.

В редакцию портала обратились обеспокоенные жители Уральска. По их словам, состояние площади Первого президента в микрорайоне Астана вызывает уныние и стыд. Особенно горожан удручает вид центрального фонтана, который больше напоминает грязное болото.

На предоставленных читателями фотографиях видно, что чаша фонтана заполнена мутной, застоявшейся водой грязно-зеленого цвета. В этой жиже плавают десятки пластиковых бутылок, обрывки упаковок и другой бытовой мусор. Дно фонтана покрыто толстым слоем ила. Вид этого объекта не вызывает ничего, кроме брезгливости. В воде даже развелась живность.

- Каждый день гуляем здесь с детьми. Страшно смотреть на этот фонтан. Настоящее болото развели в центре города! Запах стоит неприятный, комары тучами вьются. Разве это уровень для площади Первого президента? Это же позор! - возмущается жительница города Асель.

Удручающий вид фонтана - это не единственная проблема площади. Сама территория выглядит неухоженной. Вдоль дорожек, выложенных брусчаткой, видны следы разрушения. Облицовочные плиты на бордюрах и парапетах отваливаются целыми секциями, оставляя обнаженный бетон и торчащую арматуру.

Местами брусчатка просела или вовсе отсутствует, создавая ямы и неровности, о которые легко споткнуться. Видно, что комплекс давно не видел капитального ремонта.

Площадь Первого президента открывалась как одно из знаковых мест Уральска, символ развития и благоустройства города. Здесь планировались прогулки, праздничные мероприятия и отдых для всей семьи. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. Вместо ухоженного парка и работающего фонтана уральцы получили заброшенную территорию.

Жители города надеются, что городские власти обратят внимание на эту проблему и предпримут срочные меры по приведению площади в порядок. Уральск заслуживает того, чтобы его общественные пространства были чистыми и благоустроенными.

Между тем, в акимате Уральска сообщили, что в городе функционируют 30 из 31 фонтана. На ремонте остается лишь один объект - расположенный на площади Первого президента.

-Ранее в социальных сетях появились жалобы на то, что этот фонтан не только простаивает, но и завален мусором. На публикацию оперативно отреагировали: подрядной организации ТОО "ЭнергоРемСервис" выдали соответствующее поручение. На объекте уже провели уборку и полностью очистили его от накопившихся отходов, - отметили в акимате Уральска.

А вот к восстановлению самого механизма обещали приступить сразу после того, как выделят необходимое финансирование.