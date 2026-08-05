Реконструкция вокзала в Атырау: что изменится после ремонта?

Аким Атырауской области Болат Акчулаков проверил ход реконструкции центрального железнодорожного вокзала города. Работы начались в марте 2026 года, подрядчиком выступило ТОО "Батыс Альянс Строй". Заместитель директора компании Орынбасар Жанабай отметил, что на сегодняшний день демонтажные работы полностью завершили.

- Сейчас ведутся бетонные, внутренние отделочные и декоративные работы. Общая готовность объекта составляет 35%. Вокзал построили в 1972 году, поэтому особое внимание уделяется усилению железобетонных конструкций и фундамента. Главное отличие нового вокзала - строительство дополнительного здания. Если ранее его пропускная способность составляла около 500 человек, то после завершения реконструкции она увеличится до 2500-3000 пассажиров. На сегодняшний день уже заказали эскалаторы, лифты и другое необходимое оборудование. Внутреннее оснащение вокзала полностью будет соответствовать современным стандартам, - сказал он.

Глава региона потребовал ускорить темпы строительства, перейти на двухсменный режим и увеличить число рабочих. Реконструкцию поручено завершить в сентябре, крайний срок - октябрь.

Помимо этого, в Атырауской области активно обновляют транспортную инфраструктуру: модернизация уже затронула девять вокзалов (на пяти объектах работы завершили, на четырех - продолжаются).