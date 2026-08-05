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Происшествия Социум

Пожар на городской свалке Уральска удалось потушить на 10 сутки

Возгорание охватило порядка 13 гектаров.
Жулдызхан Хасангалиева
Пожар на городской свалке Уральска удалось потушить на 10 сутки
Фото Медета Медресова

Пожар на полигоне твердых быотвых отходов (ТБО) полностью потушили 4 августа. Об этом сообщил заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев. По его словам, на полигоне продолжаются работы по рекультивации, общий объем которых составляет более 15 гектаров.

-Работы организованы в круглосуточном режиме, привлечены специальная техника и необходимая рабочая сила. Главная цель — привести территорию полигона в безопасное состояние и максимально снизить воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день выравнивание земли, засыпка инертными материалами и другие этапы рекультивации выполняются в соответствии с планом. Специалисты держат каждый этап под постоянным контролем, обеспечивая качественное и своевременное завершение работ, - сообщил Жандос Дуйсенгалиев. 

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Согласно предварительному плану, полностью завершить работы по рекультивации на полигоне планируется к концу этой недели. До полного завершения работ все необходимые меры будут реализовываться поэтапно.

Напомним, тление на полигоне ТБО началось 27 июля, из-за чего город накрыло дымом. В воздухе обнаружили опасные газы. Из-за ухудшения экологической обстановки и удушливого смога, охватившего центр Уральска, Зачаганск и окрестности, акимат города ввел режим ЧС местного масштаба. Площадь полигона ТБО составляет 35 гектаров. Возгорание охватило порядка 13 гектаров.

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