Пожар на городской свалке Уральска удалось потушить на 10 сутки

Пожар на полигоне твердых быотвых отходов (ТБО) полностью потушили 4 августа. Об этом сообщил заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев. По его словам, на полигоне продолжаются работы по рекультивации, общий объем которых составляет более 15 гектаров.

-Работы организованы в круглосуточном режиме, привлечены специальная техника и необходимая рабочая сила. Главная цель — привести территорию полигона в безопасное состояние и максимально снизить воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день выравнивание земли, засыпка инертными материалами и другие этапы рекультивации выполняются в соответствии с планом. Специалисты держат каждый этап под постоянным контролем, обеспечивая качественное и своевременное завершение работ, - сообщил Жандос Дуйсенгалиев.

Согласно предварительному плану, полностью завершить работы по рекультивации на полигоне планируется к концу этой недели. До полного завершения работ все необходимые меры будут реализовываться поэтапно.

Напомним, тление на полигоне ТБО началось 27 июля, из-за чего город накрыло дымом. В воздухе обнаружили опасные газы. Из-за ухудшения экологической обстановки и удушливого смога, охватившего центр Уральска, Зачаганск и окрестности, акимат города ввел режим ЧС местного масштаба. Площадь полигона ТБО составляет 35 гектаров. Возгорание охватило порядка 13 гектаров.