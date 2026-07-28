Режим ЧС ввели в Уральске

28 июля с утра Уральск заволокло едким дымом. Жуткий смог стоял как в центре города, так и на окраинаx. Дым был настолько густой, что снизилась видимость на дорогах. Позже выяснилось, что едкий дым веет с горсвалки.

Как рассказал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев, полигон ТБО в Уральске загорелся 27 июля в 14:30. Вчера была аномальная жара, и возгорание усилилось из-за ветра. Силами ДЧС и акимата ЗКО были задействованы спецтехника всех коммунальных служб и строительных компаний области.

- Сегодня, 28 июля, решением акимата Уральска объявлен режим ЧС местного уровня. Эти решения были приняты, чтобы всё было мобильно организовано в плане топлива для спецтехники и питания личного состава. Режим ЧС будет действовать до полной локализации пожара на полигоне. Сейчас задействовано 40-50 единиц техники. Площадь полигона составляет 35 гектаров. На 13 гектарах было возгорание, на сегодняшний день удалось потушить три гектара, а ещё около 10 гектаров не горят открытым пламенем, но тлеют, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

По словам замакима, полигон открыли в 1975 году, он работает более 50 лет.

- В последние годы мы работаем над тем, чтобы провести рекультивацию и закрыть полигон, так как он полностью изжил себя. По мнению специалистов, на полигоне образовалось много подземного газа. Из-за погодных условий может вновь возникнуть пожар, как и сейчас. Мы сейчас завозим грунт с карьера и засыпаем места тления, - пояснил он. - В 2024 году был разработан проект рекультивации полигона, сейчас продумываем финансирование для его осуществления. Без рекультивации так всё и будет продолжаться.

Замакима отметил, что они занимаются привлечением инвесторов. Есть потенциальные инвесторы из Кореи, Китая и Италии.