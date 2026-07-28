Вам реально заплатят: Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенников

Схема начинается в соцсетях и мессенджерах, где псевдоброкеры обещают гарантированный доход от искусственного интеллекта или криптовалют.

Аферисты в Казахстане сменили тактику: теперь они готовы отдавать жертвам настоящие деньги, чтобы позже забрать в десятки раз больше. Национальный Банк РК предупредил о новой волне инвестиционного мошенничества, где главный крючок - иллюзия быстрого заработка на "токенизированном золоте" и трейдинг-ботах.

Схема начинается в соцсетях и мессенджерах, где псевдоброкеры обещают гарантированный доход от искусственного интеллекта или криптовалют. Жертве помогают завести "личный кабинет" на фальшивой платформе, которая детально копирует настоящие биржи - с графиками, чатом поддержки и имитацией торгов.

Чтобы усыпить бдительность, человеку дают легко вывести первую небольшую "прибыль". Почувствовав легкие деньги, люди охотно вносят крупные суммы под предлогом "эксклюзивных сделок". После этого вывод средств блокируют, а под видом налогов, комиссий и страховок с доверчивого инвестора начинают вымогать новые переводы, присылая липовые документы с печатями.

В Нацбанке напомнили: сотрудники регулятора никогда не звонят гражданам, не открывают счета физическим лицам и не предлагают заработать на инвестициях. Если платформу заблокировали, а с вас требуют "налог за вывод" - это гарантированный обман.

Если вы или ваши близкие перевели деньги мошенникам, сразу пишите заявление в полицию. Проверить легальность финансовой организации или уточнить информацию можно в контакт-центре Нацбанка по номеру 1477.

