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Токаев поставил задачи новому послу Казахстана в Великобритании

Президент подчеркнул необходимость вывода двухсторонних отношений на новый качественный уровень.
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Токаев поставил задачи новому послу Казахстана в Великобритании
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Глава государства определил ключевые приоритеты по укреплению многопланового сотрудничества между Астаной и Лондоном. Президент подчеркнул необходимость вывода двухсторонних отношений на новый качественный уровень.

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- Президент поручил сосредоточить усилия на практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования, - говорится в сообщении.

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