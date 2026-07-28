Токаев поставил задачи новому послу Казахстана в Великобритании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Глава государства определил ключевые приоритеты по укреплению многопланового сотрудничества между Астаной и Лондоном. Президент подчеркнул необходимость вывода двухсторонних отношений на новый качественный уровень.

- Президент поручил сосредоточить усилия на практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования, - говорится в сообщении.