Строительство нового моста через Чаган: сносу подлежат 130 гаражей

Под снос так же попадают несколько частных домов.

В Уральске готовится масштабное строительство новой магистрали с мостом через реку Чаган, которая свяжет город с развивающимся микрорайоном Акжайык. Проект, стоимость которого выросла с 11 до 35 миллиардов тенге, сопровождается сносом частной недвижимости и выкупом земель для государственных нужд.

По данным акимата Уральска, в зоне строительства сейчас проводится изъятие земельных участков. В границы реализации проекта попадают порядка 130 гаражей кооператива "Омега" и еще от 4 до 6 объектов недвижимости.

Уполномоченные органы определяют точный перечень объектов, устанавливают правообладателей и готовят документы для независимой оценки. В акимате подчеркивают: изъятие пройдет строго в рамках Земельного кодекса РК и Закона "О государственном имуществе". Собственникам обещают равноценную денежную компенсацию либо альтернативное имущество.

Напомним, согласно технической спецификации, проект включает строительство четырехполосной магистральной улицы общегородского значения и мостового перехода.

Длина дороги составляет около 3,96 км, расчетная скорость - 80 км/ч. Ширина полосы - 3,5 м, в красных линиях - 60 м. Предусмотрены тротуары (2,25-3 м), полосы безопасности, освещение, ливневка, видеонаблюдение и инженерные сети.

Длина моста будет составлять около 220 метров, ширина проезжей части - 7 метров (две полосы). Конструкция будет стоять на монолитных опорах с буронабивными сваями. Подмостовой габарит для судоходства составит 7 метров. На мосту уложат двухслойный асфальт, обустроят тротуары, лестничные сходы, барьеры и освещение.

На весь проект отведено три года (36 месяцев) с момента заключения договора. Из них первые 10 месяцев подрядчик потратит на инженерные изыскания, разработку проектно-сметной документации (ПСД) и прохождение госэкспертизы. Гарантия на объект составит 10 лет.

Кто выступит подрядчиком

Конкурс на реализацию крупного инфраструктурного объекта выиграло ТОО "Казахдорстрой", которое входит в структуру BI Group. Компания работает с 2009 года.

История моста в Акжайык тянется с 2019 года, когда первая презентация проекта вызвала волну недовольства уральцев. Из-за трассировки через угол городского парка культуры и отдыха под вырубку подпадало порядка 1 500 деревьев.

Власти неоднократно обещали скорректировать маршрут. В 2021 году сообщалось, что проект передавали на реализацию компании КПО б.в. В начале 2022 года заявляли, что дорога не затронет парк, а вместо вырубки деревья будут пересаживать специальной техникой.

Позже в отделе ЖКХ уточнили окончательный маршрут: магистраль начнется от улицы А. Тайманова. Вырубки избежать не удалось - сносу подлежит 1 131 дерево. Взамен властями запланирована компенсационная посадка в пятикратном размере. В январе на сессии областного маслихата озвучили итоговую сумму - из-за корректировок и удорожания материалов стоимость объекта подскочила до 35 миллиардов тенге.