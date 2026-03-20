Дорога и мост будут вести в новый микрорайон Акжайык.

В Западно-Казахстанской области определили победителя конкурса на строительство дороги и моста через реку Чаган в Уральске. Контракт на комплексные работы под ключ выиграла компания ТОО «Казахдорстрой», связанная с холдингом BI Group. Стоимость проекта по документам составляет 35,8 млрд тенге с НДС, сообщает bes.media.

Детали проекта дороги

По техспецификации проект включает строительство новой магистральной улицы общегородского значения. Движение будет регулируемым. Также планируют построить мост через реку Чаган к микрорайону Акжайык.

Общая длина четырёхполосной дороги – около 3,96 км. Расчётная скорость – 80 км/ч. Ширина каждой полосы – 3,5 м, ширина в красных линиях – 60 м.

Проект также предусматривает тротуары шириной от 2,25 до 3 м, полосы безопасности, уличное освещение, видеонаблюдение, связь, ливневую канализацию и другие инженерные сети.

Детали проекта моста

По техспецификации длина моста должна быть около 220 метров. Проект предусматривает монолитные опоры на буронабивных сваях. Ширина проезжей части – семь метров: две полосы по 3,5 метра. Подмостовой габарит для судоходства – семь метров. Также запланированы гидроизоляция, двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной не менее 70 мм, водоотвод, лестничные сходы, барьерные и перильные ограждения, а также освещение.

Перед началом работ подрядчик должен провести инженерно-геологические, геодезические и гидрологические изыскания. Затем подготовить проектно-сметную документацию, пройти экологическую и государственную экспертизу. Только после этого можно приступать к строительству.

Кто будет строить

Конкурс выиграло ТОО «Казахдорстрой». Руководитель компании – Мейрам Жумабеков, учредитель – частная компания General Contractors Group Ltd. Эта компания, в свою очередь, принадлежит BI Group Ltd. На связь с BI Group указывает и другой факт: в графе конечного бенефициара компании-поставщика прикрепили документ Айдына Рахимбаева – главы материнской компании.

ТОО «Казахдорстрой» зарегистрировано в 2009 году. Основной вид его деятельности – строительство дорог и автомагистралей.

У компании пять филиалов: в Астане, Атырау, Караганде, Павлодаре и Шымкенте. Она входит в список крупных налогоплательщиков, за которыми ведётся мониторинг. С 2015 года компания уплатила 22,39 млрд тенге налогов, из них 2,59 млрд тенге – в 2025 году. У фирмы есть имущество, транспорт и земельные участки.

«Казахдорстрой» активно участвует в госзакупках и значится поставщиком по 359 госконтрактам. Среди последних крупных проектов – реконструкция аэродрома в Шымкенте почти на 39,86 млрд тенге, строительство участка проспекта Абая с путепроводом в Таразе на 14,7 млрд тенге и строительство дороги в Караганде на 7,7 млрд тенге.

Сроки

По техспецификации проект должны реализовать за три года (36 месяцев) с момента заключения договора. Из них 10 месяцев отводится на проектирование, изыскания, подготовку проектно-сметной документации и прохождение экспертиз. Гарантийный срок по объекту – 10 лет.

Напомним, в 2019 году уральцам предоставили проект строительства моста, который будет связывать новый микрорайон с городом. Горожане тогда выразили своё недовольство. Людей в первую очередь возмутила вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха, ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через угол парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение.

В 2021 году экс-аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.». Это вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было.

В феврале 2022 года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду, но это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника.

Однако позже выяснилось обратное: в ЖКХ сообщили, что дорога в микрорайон Акжайык с центра города начнётся от улицы А. Тайманова. Общая её протяженность составит 4,1 километра, а моста — 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения, а вот сносу подлежит 1 131 дерево.

Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в пятикратном размере. Пятого мая 2022 года экс-аким ЗКО Гали Искалиев во время встречи с журналистами региона отметил, что сейчас в микрорайоне Акжайык уже идёт строительство домов, а строительство моста через реку Чаган начнется после того, как определится подрядчик.

28 января на сессии областного маслихата стало известно, что строительство моста подорожало с 11 до 35 миллиардов тенге.