Расследование крушения пассажирского самолёта авиакомпании AZAL возле Актау может завершиться в ближайшие несколько месяцев. Об этом 20 марта на брифинге сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передаёт Zakon.kz.

По его словам, на данный момент получены все необходимые материалы от производителя воздушного судна, включая данные GPS-трекеров и навигационного оборудования. Сейчас специалисты переходят к подведению итогов.

– Сейчас будут подводиться итоги, они будут согласованы с участниками комиссии, в нее входят эксперты Азербайджана, Российской Федерации, компании Embraer и международного агентства. В соответствии со стандартами агентства Казахстан в ближайшие несколько месяцев должен будет подвести итоги. Это то, что касается технической части авиапроисшествия. Что касается юридической части – Генпрокуратура ждет вопросов со стороны России. Правоохранительная система России должна какие-то вводы сделать, – добавил он.

Бозумбаев уточнил, что технические выводы оформят в виде официального доклада. Его подготовит Министерство транспорта в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации.

Напомним, самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. Обстоятельства авиапроисшествия продолжают расследоваться.