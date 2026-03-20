На минувшей неделе в детской многопрофильной больнице Уральска российские врачи провели уникальный мастер-класс и операции детям с врождёнными расщелинами губы и нёба.

На протяжении минувшей недели в детской многопрофильной больнице Уральска работала команда российских врачей. Цель визита — проведение обучающего мастер-класса по операциям детям с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба. За это время специалисты осмотрели 40 детей из ЗКО с подобными патологиями, из них 14 были прооперированы. В настоящее время у маленьких пациентов успешно проходит процесс реабилитации.

Вероника Павлович прибыла из Центрального института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Москвы. Она работает с пациентами с врождёнными расщелинами и другими патологиями, является челюстно-лицевым и пластическим хирургом, старшим научным сотрудником, кандидатом медицинских наук.

– Операции проводились как первичные, так и реконструктивные. Кроме того, в формате мастер-класса была выполнена одна костная пластика — это сложное вмешательство, которое обычно не входит в формат подобных акций. Однако таких пациентов много, а костная пластика является основой формирования зубочелюстной системы и зубоальвеолярной дуги, завершая этап реабилитации. Одну такую операцию мы провели. Сегодня седьмой день нашего пребывания: мы завершили обход и перевязки. У детей всё хорошо, пациенты идут на поправку, и мы надеемся, что положительная динамика сохранится, — отметила Вероника Павлович.

По словам специалиста, операции пациентам с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба необходимо проводить своевременно. При этом важно минимизировать количество хирургических вмешательств. Операции на губе выполняются с четырёх месяцев, на нёбе — с одного года, костная пластика проводится в возрасте 7–8 лет.

Главный внештатный челюстно-лицевой хирург ЗКО Адиль Габдушев подчеркнул, что все операции прошли успешно, однако первые 10 дней после вмешательства даются детям непросто.

– Благодаря операциям у детей улучшается речь и значительно повышается качество жизни. Многие из них ранее не могли нормально питаться: из-за патологии пища попадала в носовые ходы, что могло привести к серьёзным последствиям. Конечно, есть пациенты, которые адаптируются и без операции, но я считаю эти вмешательства социально значимыми. Они не только улучшают качество жизни, но и дают выраженный эстетический эффект. Дети с врождёнными патологиями губы и нёба часто сталкиваются с насмешками и буллингом, растут неуверенными в себе. После операции эти проблемы исчезают. Дети становятся счастливыми, и родители, глядя на них, тоже улыбаются, — отметил Адиль Габдушев.

По его словам, подобные акции и обмен опытом с зарубежными коллегами способствуют профессиональному росту и позволяют внедрять новые практики. Осенью прошлого года команда врачей из ЗКО в рамках акции «Операция улыбка» прошла стажировку в Астрахани. Медикам предоставили возможность не только присутствовать на операциях, но и ассистировать профессорам и кандидатам медицинских наук.

Семимесячная Айя приехала на операцию из Акжайыкского района. Бабушка девочки Алтынгуль Каленова рассказала, что семья долго ждала этого момента.

– Мы очень обрадовались возможности прооперировать ребёнка. Всё прошло хорошо, сейчас идёт восстановление, — поделилась Алтынгуль Каленова.

У полуторагодовалого Диаса Талена была врождённая расщелина твёрдого нёба. Его мама Каламкас Таленова рассказала, что о возможности операции узнала от лечащего врача Андрея Тюрина. Ребёнка включили в список, и 16 марта ему провели операцию.