В Уральск прибыла команда врачей из России. Цель визита — обучающий мастер-класс по проведению операций детям с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба.

Директор российского благотворительного фонда «Операция улыбка», челюстно-лицевой хирург, доцент, кандидат медицинских наук Алексей Нестеров отметил, что делегация будет выполнять первичные и вторичные операции детям, а именно устранять расщелины и их последствия.

– Дети получат полноценную медицинскую и социальную реабилитацию и к 18 годам будут абсолютно здоровыми. В операционном плане 15 детей, возможно, количество будет меняться в зависимости от медицинских показаний и заболеваний. Мы готовы выполнить столько операций, сколько попросят наши казахстанские коллеги.

Отметим, что патология расщелина губы встречается у одного ребёнка среди 750 новорождённых. В народе также называется «заячья губа» и считается достаточно серьёзной социальной проблемой. Дело в том, что одной операции детям с таким диагнозом недостаточно.

Немаловажную роль играют стоматологическая, логопедическая и психологическая поддержка. Период реабилитации у всех разный. В течение месяца рассасываются швы и образуется рубец. В этот период ребёнку необходима физиотерапевтическая и педиатрическая поддержка.

По словам Нестерова, казахстанские врачи уделяют особое внимание лечению и восстановлению детей.

– Это говорит о том, что казахстанская медицина выходит на новый уровень. Вы не отправляете своих детей в столицы, другие регионы и страны, а стремитесь на месте помочь таким детям и оказать им медико-социальную помощь. Сначала казахстанские врачи приехали к нам, посмотрели, как мы работаем, проявили интерес, а теперь будут внедрять это у себя. Мы всячески поддерживает такую инициативу и всегда готовы помочь, - отметил российский врач.

К слову, в Уральск приехала делегация из 13 человек, среди которых три челюстно-лицевых хирурга, анестезиологи, педиатры, логопеды, стоматологи-ортодонты и медсёстры.

– В сфере здравоохранения не должно быть границ. Мы всегда обменивались опытом с нашими российскими коллегами. Обмен опытом никогда не помешает это общее благое дело во благо наших детей. Буквально вчера врачи осмотрели около 30 детей, проконсультировали их родителей. Больше половины из них получили возможность провести операцию прямо в Уральске без каких-либо выездов в другие регионы, - сказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешов.