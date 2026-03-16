Операции проведут в областной детской многопрофильной больнице Уральска.

В Уральск прибыла команда врачей из России. Цель визита — обучающий мастер-класс по проведению операций детям с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба.

Директор российского благотворительного фонда «Операция улыбка», челюстно-лицевой хирург, доцент, кандидат медицинских наук Алексей Нестеров отметил, что делегация будет выполнять первичные и вторичные операции детям, а именно устранять расщелины и их последствия.

– Дети получат полноценную медицинскую и социальную реабилитацию и к 18 годам будут абсолютно здоровыми. В операционном плане 15 детей, возможно, количество будет меняться в зависимости от медицинских показаний и заболеваний. Мы готовы выполнить столько операций, сколько попросят наши казахстанские коллеги.

Отметим, что патология расщелина губы встречается у одного ребёнка среди 750 новорождённых. В народе также называется «заячья губа» и считается достаточно серьёзной социальной проблемой. Дело в том, что одной операции детям с таким диагнозом недостаточно.

Немаловажную роль играют стоматологическая, логопедическая и психологическая поддержка. Период реабилитации у всех разный. В течение месяца рассасываются швы и образуется рубец. В этот период ребёнку необходима физиотерапевтическая и педиатрическая поддержка.

По словам Нестерова, казахстанские врачи уделяют особое внимание лечению и восстановлению детей.

– Это говорит о том, что казахстанская медицина выходит на новый уровень. Вы не отправляете своих детей в столицы, другие регионы и страны, а стремитесь на месте помочь таким детям и оказать им медико-социальную помощь. Сначала казахстанские врачи приехали к нам, посмотрели, как мы работаем, проявили интерес, а теперь будут внедрять это у себя. Мы всячески поддерживает такую инициативу и всегда готовы помочь, - отметил российский врач.

К слову, в Уральск приехала делегация из 13 человек, среди которых три челюстно-лицевых хирурга, анестезиологи, педиатры, логопеды, стоматологи-ортодонты и медсёстры.