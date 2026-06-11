В Казахстане зафиксировано снижение стоимости более чем 660 наименований лекарственных препаратов, передает Мой Город со ссылкой на Liter.kz .

Согласно данным информационной системы «Маркировка и прослеживаемость товаров», специалисты провели анализ цен на 2635 лекарств, представленных в аптеках 20 регионов страны. Сравнение проводилось между периодом до введения механизма регулирования предельных цен и данными на май 2026 года.

По результатам мониторинга установлено, что цены на 1309 препаратов (49,5%) остались на прежнем уровне. При этом стоимость 669 лекарственных средств, или 20,4%, снизилась.

Всего механизм регулирования предельных цен охватывает 4994 препарата, реализуемых в розничной аптечной сети.

«В регулируемом сегменте более половины препаратов сохраняют стабильную стоимость», – отметили в Минздраве.

Также сообщается, что свыше трех тысяч лекарственных средств, применяемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС, освобождены от НДС. В этот перечень входят препараты для лечения социально значимых заболеваний.

В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению доступности лекарств для населения будет продолжена.

Кроме того, казахстанцы могут сообщать о случаях завышения предельных цен через мобильное приложение DariKZ, прикладывая чек и фото упаковки препарата. Через сервис также можно передавать информацию о возможных побочных эффектах после приема лекарств.