В Атырау продолжается судебный процесс по делу об убийстве семьи в селе Жангельдин.

Сегодня, 11 июня на очередном заседании были продемонстрированы видеозаписи досудебных показаний подсудимого Султана Сарсемалиева.

В своих показаниях он подробно рассказал об обстоятельствах убийства Наурыза Мукангалиева и Мирамгуль Карабалиной.

По словам подсудимого, конфликт с Наурызом произошёл в доме и перерос в драку. Сарсемалиев утверждает, что во время потасовки Наурыз душил его, а сам он отходил в сторону кухни.

«Он меня сильно душил. У меня не хватало сил сопротивляться. Я отходил назад в сторону кухни. В какой-то момент увидел нож на шкафу. Тогда взял его в правую руку и начал наносить удары под левую подмышку», - говорится в материалах дела.

Подсудимый признался, что нанёс несколько ножевых ранений, однако точное количество ударов не помнит. По его словам, удары пришлись в область подмышки и спины. После этого, как он утверждает, Наурыз отпустил его.

Сарсемалиев рассказал, что затем выбежал на улицу и около 20 минут ждал, что Наурыз выйдет вслед за ним. Однако, вернувшись в дом, обнаружил его лежащим без сознания между кухней и прихожей. Тогда он понял, что Наурыз умер.

После случившегося, по словам подсудимого, он до вечера сидел на улице и думал, сообщать ли о произошедшем в полицию, однако решил скрыть преступление ради пятерых детей, потому если его осудят, их заберут Карабалины, так как Акбаян не в состоянии следить за ними.

Как следует из материалов дела, ночью он выкопал яму возле дома - у стены со стороны железной дороги. Затем завернул тело в ковёр и перетащил его в выкопанную яму.

После этого, по его словам, он вернулся домой, вымыл помещение и сжёг ковёр, в который был завёрнут погибший.

Также в суде прозвучали показания об убийстве Мирамгуль Карабалиной. По словам подсудимого, после смерти её родителей он привёз девушку в село Мунайшы, чтобы она находилась рядом с Акбаян и помогала ей.

Однако между ними произошёл конфликт. Как утверждает Сарсемалиев, Мирамгуль жаловалась на отсутствие условий и еды, а также повторяла слова своей матери. По словам подсудимого, эти слова его задели. Сарсемалиев признался, что не испытывал сожаления после произошедшего.

«Я хотел закрыть ей рот. После убийств трех человек мне уже ничего не страшно. Я знал, что мне все равно грозит наказание, назад дороги нет», - говорится в его показаниях.

Он нанес Мирамгуль несколько ножевых ранений в область подмышки и лица. После убийства он вышел на улицу, тогда как Акбаян спала в другой комнате и ничего не знала о случившемся. Позже подсудимый выкопал яму в том же месте, где ранее спрятал тело Наурыза, и закопал туда тело Мирамгуль лицом вниз.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен ОМАРОВ