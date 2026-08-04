Трехлетняя девочка стала свидетелем убийства матери в Атырау

Полиция в Атырау расследует убийство 42-летней женщины, тело которой нашли рядом с трехлетней девочкой в их же квартире, сообщает телеканал КТК.

Жуткое убийство произошло в Атырау, в квартире на пятом этаже. Вечером 16-летняя дочь, вернувшись домой, обнаружила тело матери в луже крови, а рядом спала младшая сестра.

- Старшая внучка в таком шоке, что даже не смогла подойти к маме. Ей всего 16 лет. У нее был остекленевший взгляд. А маленькая девочка сначала вообще молчала. Потом сказала: "Папа ударил маму ножом". Она показывала, как именно это произошло. Все рассказала и полицейским. Сказала: "Папа бил маму, мама кричала. Я плакала. Когда я громко заплакала, папа убежал, - рассказала мать убитой Фатима Шмирова.

Главный подозреваемый - 38-летний мужчина, гражданский муж 42-летней Алмагуль Шмировой, с которым женщина прожила шесть лет. Сообщается, что у женщины уже были две старшие дочери, которые живут отдельно. Две младшие девочки жили вместе матерью. Она владела небольшим магазином. Родные до сих пор не верят в случившееся и не могут понять, что стало причиной такой зверской расправы.

- Мы видели фотографии. Удары были и спереди, и сзади - 28 ножевых ранений. Он колол без жалости. На спине нет ни одного целого места. Даже горло ей перерезал. Не знаю, как человек способен на такое. Это зверство. Пусть понесёт заслуженное наказание. Больше ничего не прошу, - говорит мать погибшей.

По словам родных убитой, мужчина и раньше нередко устраивал скандалы. Несколько раз женщина даже вызывала полицию, однако дебошир возвращался, и все начиналось снова. Близкие рассказывают, что подозреваемого задержали только спустя четыре дня после убийства.

- По подозрению в убийстве женщины в ходе бытового конфликта задержан и водворён в изолятор временного содержания 38-летний мужчина, состоявший с погибшей в гражданском браке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщила официальный представитель ДП Атырауской области Мейирим Ердаулет.

Отмечается, что оставшихся без матери девочек на воспитание возьмут близкие убитой. Говорят, в первую очередь займутся психологической реабилитацией 3-летней малышки и её 16-летней сестры.