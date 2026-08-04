Земли за 75 млн тенге вернули государству в ЗКО

Землепользователи района длительное время не использовали участки по целевому назначению.

Прокуратура ЗКО вернула в государственную собственность более 6 200 гектаров земли. Кадастровая стоимость этих участков превышает 75 миллионов тенге.

Как сообщили в ведомстве, землепользователи района длительное время не использовали участки по целевому назначению, чем нарушали требования земельного законодательства. После вмешательства прокуроров неиспользуемые территории изъяли.

Сейчас земли вовлекают в легальный экономический оборот. Согласно поручению президента, акиматы должны предоставить эти территории сельчанам для добросовестного пользования.