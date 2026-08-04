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Социум

Земли за 75 млн тенге вернули государству в ЗКО

Землепользователи района длительное время не использовали участки по целевому назначению.
Арайлым Усербаева
Земли за 75 млн тенге вернули государству в ЗКО
Изображение сгенерировано ИИ

Прокуратура ЗКО вернула в государственную собственность более 6 200 гектаров земли. Кадастровая стоимость этих участков превышает 75 миллионов тенге.

Как сообщили в ведомстве, землепользователи района длительное время не использовали участки по целевому назначению, чем нарушали требования земельного законодательства. После вмешательства прокуроров неиспользуемые территории изъяли.

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Сейчас земли вовлекают в легальный экономический оборот. Согласно поручению президента, акиматы должны предоставить эти территории сельчанам для добросовестного пользования.

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