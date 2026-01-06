Пропавших детей супружеской пары еще не нашли.

Сегодня, 6 января, стало известно, что найдены тела супружеской пары, которая вместе со взрослыми детьми таинственно исчезла.

— В Кызылкогинском районе Атырауской области обнаружены тела супругов, ранее числившихся без вести пропавшими на территории области. Поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще двух пропавших лиц продолжаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Личность подозреваемых установлена. В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по их розыску и задержанию, — сообщил начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.

Журналисты сообщают, что якобы тела супругов были найдены под полами в сарае. Однако главный полицейский области эту информацию никак не прокомментировал.

Нурхат Уразбаев также призвал пользователей соцсетей руководствоваться официальной информацией.

Напомним, семья из села Жангельдин — 66-летний Максот Мукангалиев, его супруга Насип Утешкалиева, а также их взрослые дети Мирагуль и Наурыз — перестали выходить на связь ещё в ноябре 2025 года. Родственники и соседи сообщили, что сначала пропал сын Наурыз, заявив, что направляется на работу, а затем вся семья уехала, сказав, что едет «к врачу», не уточнив ни место, ни маршрут.

Связь с членами семьи была потеряна, а официальное заявление в полицию поступило 25 декабря 2025 года.

Поиски велись по всей стране, данные мобильных телефонов, пропавших фиксировались в разных регионах, последний раз — в Шымкенте, что осложняло выяснение их точного местонахождения.

Правоохранительные органы переквалифицировали дело из розыска в уголовное по статье об умышленном лишении жизни двух или более лиц.