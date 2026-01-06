Поскольку поиски ведутся по всей семье, дело было переквалифицировано на более тяжкую статью.

По словам первого заместителя начальника департамента полиции Атырауской области Куттыбая Садыкова, поиски пропавшей семьи ведутся уже на республиканском уровне, сообщает Atpress.kz. Проверяются все медицинские учреждения, в том числе частные клиники. Мобильные телефоны членов семьи периодически включались и выключались на территории Казахстана, последний раз их зафиксировали в Шымкенте. Для расследования создана специальная оперативная группа с участием специалистов Министерства внутренних дел.

Куттыбай Садыков пояснил, что уголовное дело по факту исчезновения нескольких человек расследуется по статье 99 уголовного кодекса РК — «Убийство».

— Поскольку поиски ведутся по всей семье, дело было переквалифицировано на более тяжкую статью. Это не означает, что эти граждане погибли, это сделано лишь для расширения возможностей следствия, — пояснил Куттыбай Садыков.

Напомним, в октябре 2025 года в селе Жангелдин Атырауской области пропала семья из четырёх человек. До сих пор неизвестно, где находятся глава семьи, его супруга и двое детей. По словам местных жителей, первым исчез сын Наурыз. Он сообщил родным, что едет на работу в сторону Актау, после чего связь с ним оборвалась.

Соседи рассказали, что позже семья уехала, сообщив, что направляется к врачу. В какой именно город и медицинское учреждение — неизвестно. Позднее от имени сына через WhatsApp был продан весь домашний скот. Сообщается, что все члены семьи являются инвалидами третьей группы.

Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия. К поискам подключены сотрудники правоохранительных органов из других регионов. По предварительной информации, семья могла направиться в южные области Казахстана.