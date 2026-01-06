По словам первого заместителя начальника департамента полиции Атырауской области Куттыбая Садыкова, поиски пропавшей семьи ведутся уже на республиканском уровне, сообщает Atpress.kz. Проверяются все медицинские учреждения, в том числе частные клиники. Мобильные телефоны членов семьи периодически включались и выключались на территории Казахстана, последний раз их зафиксировали в Шымкенте. Для расследования создана специальная оперативная группа с участием специалистов Министерства внутренних дел.
Куттыбай Садыков пояснил, что уголовное дело по факту исчезновения нескольких человек расследуется по статье 99 уголовного кодекса РК — «Убийство».
— Поскольку поиски ведутся по всей семье, дело было переквалифицировано на более тяжкую статью. Это не означает, что эти граждане погибли, это сделано лишь для расширения возможностей следствия, — пояснил Куттыбай Садыков.
Напомним, в октябре 2025 года в селе Жангелдин Атырауской области пропала семья из четырёх человек. До сих пор неизвестно, где находятся глава семьи, его супруга и двое детей. По словам местных жителей, первым исчез сын Наурыз. Он сообщил родным, что едет на работу в сторону Актау, после чего связь с ним оборвалась.
Соседи рассказали, что позже семья уехала, сообщив, что направляется к врачу. В какой именно город и медицинское учреждение — неизвестно. Позднее от имени сына через WhatsApp был продан весь домашний скот. Сообщается, что все члены семьи являются инвалидами третьей группы.
Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия. К поискам подключены сотрудники правоохранительных органов из других регионов. По предварительной информации, семья могла направиться в южные области Казахстана.