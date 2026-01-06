Из них 597 миллиардов тенге поступило в местный бюджет, 990 миллиардов тенге — в республиканский.

В акимате Западно-Казахстанской области , что по итогам 2025 года экономика региона показала стабильный рост. Основные показатели: строительство выросло на 8%, инвестиции в основной капитал — на 17%, промышленность — на 2%, сельское хозяйство — на 4%, а внутренняя торговля и транспортные услуги прибавили около 1%.

За последние три года валовой региональный продукт увеличился с 4,4 триллиона до 4,7 триллиона тенге.

Бюджет области тоже вырос — с 475 миллиардов до 634 миллиарда тенге. В государственный бюджет поступило 1,6 триллиона тенге: 597 миллиардов тенге — в местный бюджет, 990 миллиардов тенге — в республиканский. В Национальный фонд перечислено 2,8 триллиона тенге.

В акимате ЗКО сообщили, что по итогам 2025 года экономика области показала стабильный рост по ключевым отраслям.