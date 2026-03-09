Осадков не прогнозируется.

По данным Gismeteo.kz, Уральске 10 марта ожидается пасмурная погода. Ночью температура опустится до –20°С, днем столбик термометра поднимется примерно до –14°С.

В Атырау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Ночью будет –10°С, днем ожидается около -7°С.

В Актобе 10 марта будет пасмурно и морозно. Днем — около –19°С, ночью — до –25°С.

В Актау погода будет заметно теплее. Ночью температура составит около -4°С, а днем воздух может прогреться примерно до -1°С. Ожидается переменная облачность без значительных осадков.