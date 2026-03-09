Ущерб превысил 2 млн тенге.

В Бурлинском районе задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, молодой человек обещал помочь людям устроиться на работу и под этим предлогом брал у них деньги. Получив средства, он переставал выходить на связь и скрывался.

По факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Следствие установило 19 эпизодов мошенничества. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превышает два миллиона тенге.

В полиции просят жителей, которые могли пострадать от действий подозреваемого, обратиться в правоохранительные органы.