По данным аналитиков Data Hub, в январе 2026 года в страну через международные системы денежных переводов поступило 15,4 миллиард тенге. Это на 3% меньше номинально и примерно на 13% меньше с учетом инфляции, чем год назад.
Это самый низкий показатель с января 2022 года. Если учитывать инфляцию, то объем переводов сейчас — минимальный как минимум за последние 10 лет (с января 2016 года).
Сильнее всего сократились переводы из Южной Кореи — на 41% номинально и на 48% с учетом инфляции по сравнению с прошлым годом.
Переводы за границу тоже уменьшились. В январе их объем составил 37,9 миллиард тенге, что на 7% меньше номинально и на 17% меньше реально.
Без учета инфляции меньше средств отправляли за рубеж только в апреле 2020 года, во время начала пандемии COVID-19.
Больше всего сократились переводы в Турцию и Узбекистан. Объемы снизились:
в Турцию — на 30% номинально и на 38% реально;
в Узбекистан — на 20% номинально и на 29% реально.