Переводы за границу тоже уменьшились.

По данным аналитиков Data Hub, в январе 2026 года в страну через международные системы денежных переводов поступило 15,4 миллиард тенге. Это на 3% меньше номинально и примерно на 13% меньше с учетом инфляции, чем год назад.

Это самый низкий показатель с января 2022 года. Если учитывать инфляцию, то объем переводов сейчас — минимальный как минимум за последние 10 лет (с января 2016 года).

Сильнее всего сократились переводы из Южной Кореи — на 41% номинально и на 48% с учетом инфляции по сравнению с прошлым годом.

Переводы за границу тоже уменьшились. В январе их объем составил 37,9 миллиард тенге, что на 7% меньше номинально и на 17% меньше реально.

Без учета инфляции меньше средств отправляли за рубеж только в апреле 2020 года, во время начала пандемии COVID-19.

Больше всего сократились переводы в Турцию и Узбекистан. Объемы снизились: