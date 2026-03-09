Проводится обновление изношенных сетей в Атырау и Макатском районе.

С 1 июля прошлого года по 1 июля 2026 года ТОО «Атырау Жарық» реализует две инвестиционные программы, включая проект по механизму «тариф в обмен на инвестиции», сообщили в Региональной службе коммуникаций.

В рамках программ в городе Атырау и Макатском районе обновляют 79,5 км изношенных линий электропередачи напряжением 6–10 кВ. Также модернизируют понижающие подстанции 110/35/10 кВ и поэтапно обновляют сети 0,4–10 кВ.

В селе Миялы Кызылкогинского района на подстанции 35/10 кВ обновили комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН-10 кВ), вакуумные выключатели 10 кВ, трансформаторы тока и панели релейной защиты и автоматики.

На подстанции 110/10 кВ в Атырау модернизировали распределительное устройство 10 кВ (46 ячеек), блочно-модульное здание, вакуумные выключатели 10 кВ, трансформаторы тока и панели релейной защиты и автоматики.

По словам заместителя директора по капитальному строительству ТОО «Атырау Жарық» Багытжана Алипова, в городе Атырау обновляются три подстанции и два объекта КТП с заменой оборудования.

— В результате увеличивается пропускная способность сетей, заменяются опоры и самонесущие изолированные провода (СИП). В Индерском и Жылыойском районах также обновляются объекты КТП и воздушные линии. Для повышения надежности сетей будет установлено 16 дистанционно управляемых вакуумных реклоузеров. Эти устройства позволяют оперативно изолировать поврежденные участки и сокращать перерывы в электроснабжении в два раза, — отметил Багытжан Алипов.

Кроме того, в Атырау, а также в Жылыойском и Индерском районах на ряде трансформаторных подстанций проведена техническая модернизация. Вместо устаревших объектов установлены современные комплектные трансформаторные подстанции. В результате их мощность увеличена на 60%.