Синоптики предупреждают о гололеде.

9 марта в городах Западного Казахстана ожидается разная погода — от снегопада до плюсовой температуры. В одних городах будет по-зимнему холодно, а на побережье Каспия — уже почти весна.

По данным РГП «Казгидромет», в Уральске 9 марта будет пасмурно. Ожидается снег с дождем. Днем воздух прогреется до около -5°С, ночью температура опустится примерно до 10°С.

В Атырау прогнозируется более мягкая погода. Днем ожидается+4°С, ночью температура будет около –5°С. Синоптики прогнозируют облачность и умеренный ветер.

В Актобе 9 марта ожидается облачная погода и осадки. Днем прогнозируют 5°С ниже нуля, ночью температура составит примерно –10°С. Возможен снег с дождем и ветер.

Самая теплая погода прогнозируется в Актау. Днем воздух прогреется до +8°С, ночью температура будет около +2°С. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность.