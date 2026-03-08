Елімізде мүгедектігі бар адамдардың кедергісіз жүріп-тұруы күн тәртібінен түспейтін сауал. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылы мүгедектігі бар жандарға 34320 ғимаратты бейімдеу жоспарланғанын хабарлады. Күні бүгінге дейін бейімделген нысандардың саны 27683 құрайды.
— «Аманат» партиясының жол картасында 2023–2027 жылдар аралығында Қолжетімділіктің интерактивті картасына енгізілген 40 мыңнан астам нысанды бейімдеу көзделген. Жыл сайын нысандардың 20% бейімделіп отырады. Осылайша, 2023 жылы – картадағы нысандардың 20%-ы, 2024 жылы – 40%, 2025 жылы – 60%, 2026 жылы – 80%, 2027 жылы – 100% бейімделуі тиіс, – деп хабарлады Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі.
Министрлік бейімделген ғимараттардың жалпы саны мен бағытын жариялады.
Денсаулық сақтау нысандары – 4 570;
Білім беру нысандары – 9 083;
Мәдениет нысандары – 2 166;
Сауда және қызмет көрсету нысандары – 5 314;
Мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар – 4012;
Өзге де нысандар – 2 538.
Жергілікті атқарушы органдардың мәліметіне сәйкес, өңірлер бойынша бейімделген нысандар саны:
Астана қаласы – 810 нысан;
Алматы қаласы – 5 780 нысан;
Шымкент қаласы – 1 401 нысан;
Абай облысы – 872 нысан;
Ақмола облысы – 1 265 нысан;
Ақтөбе облысы – 898 нысан;
Алматы облысы – 1 055 нысан;
Атырау облысы – 1 438 нысан;
Шығыс Қазақстан облысы – 1 221 нысан;
Жамбыл облысы – 1 084 нысан;
Жетісу облысы – 954 нысан;
Батыс Қазақстан облысы – 1 360 нысан;
Қарағанды облысы – 1 281 нысан;
Қостанай облысы – 1 367 нысан;
Қызылорда облысы – 1 567 нысан;
Маңғыстау облысы – 703 нысан;
Павлодар облысы – 1 158 нысан;
Солтүстік Қазақстан облысы – 1 038 нысан;
Түркістан облысы – 2 286 нысан;
Ұлытау облысында 145 нысанды құрайды.