В департаменте полиции отмечают, что комплекс принятых мер уже положительно повлиял на уровень безопасности в регионе и в дальнейшем будет развиваться с применением новых технологий.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в регионе внедрены новые цифровые решения, которые направлены на укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан.

Так, расширены возможности подачи обращений в полицию через функцию «Закон и порядок» в мобильных приложениях eGov Mobile, Kaspi.kz и Halyk Bank. Нововведение позволяет жителям региона быстрее и удобнее направлять заявления и обращения.

В Бурлинском, Байтерекском и Сырымском районах созданы центры оперативного управления. В рамках проекта установлены 246 камер видеонаблюдения и 11 систем контроля скорости. Кроме того, в 2025 году в районах области планируется открытие ещё пяти центров оперативного управления.

В Уральске расширена сеть видеонаблюдения — установлено 300 камер с функцией аналитики. Они позволяют оперативно отслеживать происшествия, выявлять факты несанкционированного выброса мусора, распознавать разыскиваемые автомобили и лиц, фиксировать массовые скопления граждан и отслеживать маршруты угнанных транспортных средств.

Также в регионе внедрены электронные браслеты слежения для контроля лиц, находящихся под домашним арестом и ранее судимых. Участковые инспекторы и сотрудники патрульной полиции используют 800 смарт-жетонов с функцией распознавания лиц.

Под онлайн-видеоконтроль взяты участковые пункты полиции, школы, детские сады и другие объекты образования. Все тревожные кнопки выведены в центры оперативного управления для круглосуточного мониторинга.

Для повышения безопасности дорожного движения в области применяются беспилотные летательные аппараты. Количество мобильных систем контроля скорости увеличено с 20 до 30 единиц, также приобретены 10 комплексов «Екин Патруль», пять из которых используются для скрытого надзора за дорожной обстановкой.

Кроме того, проведена интеграция баз данных пограничной службы и единого реестра административных производств, что позволяет устанавливать владельцев автомобилей с иностранными номерами при нарушении ПДД. Все автоматические комплексы контроля дорожного движения объединены в систему «Коргау», обеспечивающую оперативное выявление и задержание нарушителей.

