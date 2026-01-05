Қазақстанның оңтүстігінде жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Dalanews.kz.
Қазақстандық деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес жер сілкінісі бесінші қаңтарда Астана уақытымен сағат 10:15-те Жамбыл және Алматы облыстарының шекарасында болған.
Жерасты дүмпуінің ошағы Отар ауылынан солтүстікке қарай 30 шақырым жерде орналасқан. Жер сілкінісінің магнитудасы - 3,7 балл.
Ал, еуропалық Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының дерегі бойынша жер сілкінісінің магнитудасы 4,2 болған. Бұл дерекке сәйкес эпицентр Қордайдан солтүстік-шығысқа қарай 88 шақырым жерде тіркелген.