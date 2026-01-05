В начале интервью у Токаева спросили об итогах 2025 года года. Президент отметил, что событий было много, поэтому сразу выделить главное непросто.
— Экономика выросла более чем на 6%, ВВП превысил 300 миллиардов долларов, а доход на душу населения — 15 тысяч долларов. Это рекорд не только для Казахстана, но и для всего региона. Повод для гордости есть, но расслабляться нельзя. Как говорит восточная мудрость, даже в благополучии скрываются риски. Работы впереди ещё много, — отметил глава государства.
Он выделил одну из главных проблем, это высокая инфляция.
— Она сводит на нет усилия по повышению уровня жизни. В этом году правительству и акимам предстоит серьёзная работа по укреплению экономики и социальной сферы. Но главное достижение года — реформы стали необратимыми. Казахстан заметно продвинулся вперёд, стал более современным и открытым государством. В обществе укрепилось понимание: без глубоких изменений невозможно обеспечить достойное будущее для следующих поколений, — отметил президент.