Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем интервью подвёл итоги прошедшего года и выделил основные достижения, это рост экономики страны и точку невозврата для реформ.

В начале интервью у Токаева спросили об итогах 2025 года года. Президент отметил, что событий было много, поэтому сразу выделить главное непросто.

— Экономика выросла более чем на 6%, ВВП превысил 300 миллиардов долларов, а доход на душу населения — 15 тысяч долларов. Это рекорд не только для Казахстана, но и для всего региона. Повод для гордости есть, но расслабляться нельзя. Как говорит восточная мудрость, даже в благополучии скрываются риски. Работы впереди ещё много, — отметил глава государства.

Он выделил одну из главных проблем, это высокая инфляция.