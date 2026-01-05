В 2022 году страну охватила волна беспорядков, что привело к ряду трагических событий.

В январе 2022 года Казахстан пережил одну из самых трагичных страниц своей современной истории. Массовые протесты, получившие название «Январские события», начались 2 января 2022 года в Жанаозене из-за резкого роста цен на сжиженный газ и быстро охватили многие регионы страны. Сегодня, 4 года спустя, казахстанцы вспоминают эти события, оценивают их последствия и обсуждают уроки, извлечённые из трагедии.

Изначально волнения возникли как экономический протест: рост цен на сжиженный газ вызвал недовольство у населения, особенно в регионах с высоким уровнем бедности. Однако довольно быстро акции переросли в более масштабные протесты, выражавшие недовольство в адрес всей государственной системы, что привело к резкой эскалации конфликта.

Протесты охватили крупные города, включая Алматы, Астану и регионы на западе страны. 4 января 2022 года около полудня у гипермаркета Дина на окраине Уральска собралось около 100 человек. Они выражали солидарность с протестами в западных регионах страны и требовали прежде всего снижения цен на газ и продовольствие, а также отставки правительства и региональных руководителей. Среди протестующих были активисты и жители города. Однако большую часть составляли местные мужчины, пришедшие поддержать общенациональную акцию. Власти региона и города пытались вступить в диалог с собравшимися, но компромисса найти не смогли. Во время протестов в разных городах Казахстана, включая Уральск, был ограничен доступ в интернет, что затрудняло обмен информацией.

Столкновения с силовыми структурами привели к гибели более 200 человек по всей стране, тысячи были ранены, а многие сотни задержаны. В крупных городах поджигали административные здания, разрушили торговые центры, ограбили банки и банкоматы, уничтожили бизнес-объекты. В Уральске удалось избежать жертв. В ответ на обострение ситуации на территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения, а в страну прибыли миротворческие силы ОДКБ.

Январские события стали серьёзным толчком к политическим и социальным изменениям. Власти страны инициировали ряд реформ в экономической и социальной сферах, а также пересмотрели подходы к управлению безопасностью и взаимодействию с населением. Общество стало больше обсуждать вопросы прозрачности власти, социального равенства и экономической стабильности.

– Зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по «революциям» воспользовались решением правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации. Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД, - прокомментировал Январские события президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Сейчас, четыре года спустя, январские события остаются напоминанием о хрупкости общественного доверия.