В 2026 году казахстанцев, работающих в пятидневку, ждёт 15 дополнительных праздничных выходных.

В 2026 году казахстанцев ждут переносы выходных дней из-за того, что ряд государственных праздников выпадает на субботу и воскресенье. Это позволит получить дополнительные дни отдыха при пятидневной рабочей неделе.

В мае помимо праздничных дат — 1, 7 и 9 мая — дополнительным выходным станет Курбан-айт, который в 2026 году приходится на 27 мая. Так как День Победы (9 мая) выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Также переносы предусмотрены осенью:

День Конституции (30 августа) — выходной 31 августа;

День Республики (25 октября) — выходной 26 октября.

Остальные праздничные дни, включая Новый год, Наурыз, День столицы и День независимости, сохраняются в установленном порядке.