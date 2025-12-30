Тариф повысился почти на все виды коммунальных услуг.

В 2025 году жители Уральска ощутили на себе сразу несколько изменений в тарифах на коммунальные услуги.

Вода и канализация

С 1 января 2025 года для уральцев подорожали услуги ТОО «Батыс су арнасы» - водоснабжение и водоотведение. Новый тариф введен в действие с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Тарифы на водоснабжение с 1 января 2025 года с учетом НДС:

для населения – 102,68 тенге за кубометр. Ранее 1 кубометр воды обходился уральцам 86,43 тенге;

организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 514,74 тенге;

для прочих потребителей – 328,76 тенге.

Дороже стала и услуга по водоотведению. Среднеотпускной тариф на отвод и очистку сточных вод с 1 января составляет 209,30 тенге с НДС за 1 кубометр.

Тарифы на водоотведение с 1 января 2025 года с учетом НДС:

для населения – 118,48 тенге. Ранее услуга стоила 95,62 тенге;

организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 645,53 тенге;

для прочих потребителей – 337,89 тенге.

Электричество

Электроэнергия стала дороже с августа 2025 года. С 5 августа 2025 года в Уральске установили новый тариф на электроэнергию:

Среднеотпускная цена составила 32,52 тенге за 1 кВт⋅ч с НДС. Ранее этот показатель был 28,16 ₸/кВт⋅ч.

Отопление и горячая вода

С июня 2025 года действуют новые тарифы на отопление и горячую воду:

Стоимость отопления для населения — 6809,85 тенге за 1 Гкал .

Подогрев воды — 360,92 тенге за кубометр.

Это обновлённый тариф, рассчитанный в рамках трехлетней программы регулируемых услуг.

Тариф на газ

Тариф на газ в последний раз повышался 1 сентября 2025 года и составил:

Население - 22 544,10 тенге за 1000 кубометров с учетом НДС;

Бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную или жилищную помощь - 17 814 тенге;

Прочие юридические лица - 33 299,46 тенге.

Без изменений в 2025 году остались тарифы на проезд и вывоз мусора. Проезд в общественном транспорте остается на уровне 100 тенге за взрослого и 50 тенге для детей и пенсионеров. Такова стоимость проезда при оплате транспортной картой, банковскими приложением и программой Avtobys. Наличными стоимость проезда составляет 200 тенге взрослый билет и 100 тенге - детский.

Тариф на вывоз мусора составляет 496,07 тенге для жителей благоустроенных домов и 505,84 для жителей частного сектора в месяц. Стоимость газа для рядовых жителей составляет 20,05 тенге за 1 кубометр.

Напомним, 16 октября 2025 года Правительство Казахстана приостановило рост коммунальных тарифов на все виды услуг — воду, электричество, газ, отопление и канализацию для всех потребителей (и населения, и бизнеса). Эта мера введена как часть мер по сдерживанию инфляции и поддержке населения — чтобы замедлить рост цен и не увеличивать финансовую нагрузку на семьи и предприятия.