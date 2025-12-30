55-летнего водителя суд признал виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы.

В Абайской области вынесен приговор водителю, совершившему наезд на группу детей. Трагедия произошла в августе 2025 года в селе Бестерек Урджарского района.

Автомобиль наехал на малышей, которые играли у обочины дороги. Четверо из них погибли, ещё двое получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.

Суд признал 55-летнего водителя виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Также ему запрещено управлять транспортными средствами на семь лет. Кроме того, с осуждённого взыскали 50 млн тенге в качестве компенсации морального вреда пострадавшим семьям.

Как установило следствие, мужчина состоял на учёте с диагнозом эпилепсия, однако продолжал управлять автомобилем. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Источник: Zakon.kz