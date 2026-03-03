Он вышел из дома второго марта, но так и не вернулся.

Второго марта около 15:30 Максим Кузнецов вышел из дома и до настоящего времени не вернулся. Поиски 12-летнего мальчика продолжаются почти сутки.

По информации департамента полиции ЗКО, мальчик худощавого телосложения, рост — 164 сантиметра. Был одет в чёрную куртку с зелёным капюшоном, чёрные трико и ботинки камуфляжной расцветки. При себе имел мобильный телефон и красную сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Максима или видел его в городе, просят обратиться в полицию либо позвонить по номеру 102.