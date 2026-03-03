В большинстве западных регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды с осадками и туманом.

В среду, 4 марта, в Уральске и на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололёд, передают синоптики РГП «Казгидромет». В течение дня возможен небольшой снег, а в ночные и утренние часы город может накрыть туман.

Температура: ночью -6°C, днём до +1°C.

Ветер: западный, порывы до 10–14 м/с.

В Атырау ожидается облачная погода без существенных осадков. Температурный фон останется положительным в дневное время, однако ночью возможны заморозки.

Температура: ночью -1°C, днём +6°C.

Ветер: юго-западный, 7–11 м/с.

Жителей Актау ждет преимущественно облачный день. В дневное время возможен небольшой дождь. Погода в регионе остается самой теплой на западе страны.

Температура: ночью +2°C, днём до +8°C.

Ветер: юго-западный, 4–6 м/с.

В Актобе прогнозируется неустойчивая погода. Днем ожидается небольшой снег, на дорогах возможна гололедица из-за перепада температур.