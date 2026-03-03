Какой штраф грозит предпринимателям за неочищенный снег и наледь.

Если речь идёт о снеге и наледи на крышах жилых домов, то за это отвечают управляющие компании, КСК или ОСИ. Двор - их территория ответственности, акимат отвечает только за общественные зоны: дороги, тротуары, парки и т.д. С бизнес-объектами ситуация другая: владельцы магазинов, офисов и других коммерческих зданий сами несут ответственность за уборку.

По информации акимата города, предприниматели обязаны содержать в порядке территорию в радиусе 5 метров вокруг своего здания. Зимой они должны убирать снег, проводить противогололёдную обработку и очищать крыши от льда и сосулек.

Если этого не делать, можно получить штраф по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов». Для физических лиц штраф составляет 20 МРП (86 500 тенге), для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 30 МРП (129 750 тенге), для среднего бизнеса — 40 МРП (173 000 тенге), для крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге). Если нарушение повторится в течение года, штраф увеличивается.