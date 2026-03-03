Для проведения масштабной акции требуется поддержка горожан.

В Уральске зоозащитники объявили о бесплатной стерилизации и кастрации собак. В город приедет команда французского фонда Brigitte Bardot Foundation, которая проведёт операции на безвозмездной основе. Об этом сообщили представители общественного фонда «Доброе сердце Уральск».

По словам волонтёров, одобрения заявки они добивались несколько лет. В этом году фонд подтвердил визит в Уральск. Планируется стерилизовать и кастрировать до 600 собак. Количество мест ограничено.

Зоозащитники отмечают, что проблема бездомных животных в городе остаётся острой. Многие владельцы не могут позволить себе стерилизацию в частных клиниках, в результате на улицах регулярно оказываются щенки, выброшенные из частных дворов.

Ранее фонд участвовал в программе ОСВВ (отлов–стерилизация–вакцинация–выпуск) совместно с другими организациями.

Для проведения масштабной акции требуется поддержка горожан. Необходимо:

организовать как минимум три пункта стерилизации (два уже есть);

обеспечить транспорт для подвоза животных;

привлечь волонтёров для дежурства и ухода за собаками после операций;

собрать пелёнки, шприцы, перевязочные материалы, антисептики и антибиотики.

Также потребуется помощь в размещении и организации питания для приезжей команды. В фонде подчёркивают, что параллельно продолжают содержать приют, поэтому рассчитывают на поддержку жителей города.

Запись ведётся только через WhatsApp по номеру 8 775 855 14 31.

Необходимо отправить следующие данные:

фамилию владельца;

номер телефона;

адрес;

кличку собаки;

пол;

возраст животного.

Зоозащитники просят не задавать вопросы в личные сообщения и мессенджеры — все разъяснения публикуются в комментариях под объявлением.

Приезд специалистов предварительно запланирован на июнь–июль. Точные даты обещают сообщить дополнительно. В фонде подчёркивают, что массовая стерилизация поможет сократить число бездомных животных и предотвратить появление нежелательного потомства.