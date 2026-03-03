В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело об убийстве, произошедшем в ноябре прошлого года в Актобе.

По данным пресс-службы суда Актюбинской области, 20 ноября 2025 года мужчина, находясь за рулем автомобиля, ехал по Богословской трассе вместе с супругой. В ходе поездки между ними произошла ссора.

Как установлено в суде, мужчина остановил машину, взял кухонный нож и пересел на заднее сиденье к жене. Он повалил её лицом вниз и, удерживая её спину левой ногой, нанёс женщине множественные ранения в область шеи. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

После этого мужчина по дороге купил веревку, заехал на территорию производственного цеха, поднялся на оборудование и повесился. У супругов остались пятеро детей.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 99 УК РК («Убийство»). Однако в связи со смертью обвиняемого его адвокат ходатайствовал о прекращении производства по делу. Прокурор поддержал это обращение.

Суд постановил прекратить уголовное преследование на основании статьи 35 УПК РК (в связи со смертью подозреваемого).

Постановление суда пока не вступило в законную силу.