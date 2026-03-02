С приходом весны хочется перемен — и не только в гардеробе. Начало нового сезона — отличное время, чтобы освежить пространство и сделать дом более уютным и функциональным. Рассказываем, что можно обновить без масштабного ремонта.

  • Текстиль

Плотные зимние шторы, тёплые пледы и тёмные декоративные подушки можно заменить на более лёгкие и светлые варианты. Натуральные ткани, пастельные оттенки и свежие принты визуально «облегчают» пространство и добавляют света.

  • Освещение

Весной световой день становится длиннее, но правильное освещение в доме всё равно играет важную роль. Можно заменить лампы на более тёплый или нейтральный свет, добавить настольную лампу или светодиодную подсветку для уюта.

  • Кухонные мелочи

Разделочные доски, губки, полотенца, контейнеры для хранения — мелкие детали быстро изнашиваются. Весна — подходящее время перебрать кухню и обновить то, что потеряло внешний вид.

  • Матрас и подушки

Если зимой спать было некомфортно, стоит проверить состояние матраса и подушек. Иногда достаточно заменить подушку или наматрасник, чтобы улучшить качество сна.

  • Комнатные растения

Весна — период активного роста. Это хорошее время пересадить растения, обновить грунт или добавить в интерьер новые зелёные акценты. Живые растения освежают пространство и улучшают микроклимат.

Необязательно затевать ремонт, чтобы почувствовать обновление. Небольшие изменения в деталях помогают создать ощущение свежести и настроиться на новый сезон.