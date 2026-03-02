Рассказываем, какие небольшие изменения в интерьере помогут освежить дом и создать ощущение уюта с приходом весны.

С приходом весны хочется перемен — и не только в гардеробе. Начало нового сезона — отличное время, чтобы освежить пространство и сделать дом более уютным и функциональным. Рассказываем, что можно обновить без масштабного ремонта.

Текстиль

Плотные зимние шторы, тёплые пледы и тёмные декоративные подушки можно заменить на более лёгкие и светлые варианты. Натуральные ткани, пастельные оттенки и свежие принты визуально «облегчают» пространство и добавляют света.

Освещение

Весной световой день становится длиннее, но правильное освещение в доме всё равно играет важную роль. Можно заменить лампы на более тёплый или нейтральный свет, добавить настольную лампу или светодиодную подсветку для уюта.

Кухонные мелочи

Разделочные доски, губки, полотенца, контейнеры для хранения — мелкие детали быстро изнашиваются. Весна — подходящее время перебрать кухню и обновить то, что потеряло внешний вид.

Матрас и подушки

Если зимой спать было некомфортно, стоит проверить состояние матраса и подушек. Иногда достаточно заменить подушку или наматрасник, чтобы улучшить качество сна.

Комнатные растения

Весна — период активного роста. Это хорошее время пересадить растения, обновить грунт или добавить в интерьер новые зелёные акценты. Живые растения освежают пространство и улучшают микроклимат.

Необязательно затевать ремонт, чтобы почувствовать обновление. Небольшие изменения в деталях помогают создать ощущение свежести и настроиться на новый сезон.