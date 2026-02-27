Рассказываем, как помочь организму легче адаптироваться к весне и избежать усталости, сонливости и снижения иммунитета.

Уже в эти выходные календарная весна вступит в свои права. Однако для организма смена сезона — это всегда нагрузка: меняется продолжительность светового дня, температурный режим и привычный ритм жизни. В этот период многие жалуются на сонливость, усталость и перепады настроения. Рассказываем, как помочь себе мягко перестроиться.

1. Наладьте режим сна

После зимы важно постепенно вернуть стабильный график: ложиться и вставать в одно и то же время, спать не менее 7–8 часов. Это поможет снизить утомляемость и улучшить общее самочувствие.

2. Больше света и движения

С увеличением светового дня старайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Даже 20–30 минут прогулки ежедневно положительно влияют на обмен веществ и настроение. Легкая физическая активность ускоряет адаптацию к новому сезону.

3. Пересмотрите питание

Весной стоит добавить в рацион больше овощей, зелени, белка и питьевой воды. Желательно сократить количество сахара и тяжелой пищи, чтобы избежать чувства вялости.

4. Проверьте уровень витаминов

Слабость и снижение работоспособности могут быть связаны с дефицитом витамина D, железа или витаминов группы B. Перед приемом добавок специалисты советуют проконсультироваться с врачом.

5. Поддержите иммунитет

Контрастный душ, умеренные нагрузки и полноценное питание помогают укрепить защитные силы организма. Также важно не игнорировать первые признаки простуды.

6. Следите за эмоциональным состоянием

Весной возможны перепады настроения. Полезно планировать отдых, чаще бывать на солнце и находить время для любимых занятий.

Специалисты отмечают, что адаптация к смене сезона обычно занимает 2–3 недели. Если заранее поддержать организм правильным режимом и заботой о здоровье, переход к весне пройдет значительно легче.