К Международному женскому дню в некоторых регионах Казахстана предусмотрены единовременные выплаты. При этом единых государственных пособий к 8 Марта нет — решение назначении о материальной помощи принимают местные исполнительные органы.

В столице единовременные выплаты получат около 37 тысяч женщин. Размер социальной помощи составит 2,5 МРП или 10 813 тенге.

Выплаты предусмотрены:

многодетным матерям;

обладательницам подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

женщинам из социально уязвимых категорий.

Начисление будет произведено автоматически, подача дополнительных заявлений не требуется.

В области Улытау к Международному женскому дню многодетным матерям выплатят по 20 тысяч тенге. Помощь будет носить единовременный характер.

В Уральске в 2026 году выплаты к 8 Марта не предусмотрены. По информации пресс-службы акима города, единовременная социальная помощь к празднику назначаться не будет.

Отметим, что в Казахстане практика праздничных выплат существует не во всех регионах. Чаще всего материальную помощь получают многодетные матери, женщины, награждённые государственными наградами, и граждане из социально уязвимых категорий населения.