Необычные звуки в работе бытовой техники могут быть как нормой, так и сигналом о неисправности — в материале объясняем, как отличить одно от другого и когда стоит насторожиться.

Если стиральная машина, холодильник или другая техника вдруг начала работать громче обычного — игнорировать это не стоит. Иногда это безобидные изменения, но в ряде случаев — первый сигнал о проблеме.

Разбираемся, когда можно не переживать, а когда лучше проверить устройство.

Не весь шум — это поломка

Как отмечают производители, не каждый шум говорит о неисправности. В Samsung поясняют: гул, щелчки или шум воды во время работы техники считаются нормой. Насторожить должны другие звуки — резкий скрежет, сильный стук или выраженная вибрация.

Похожие разъяснения дают и в LG. Там отмечают, что часть звуков может быть связана, например, с давлением воды или особенностями работы системы, а не с поломкой.

Когда стоит насторожиться

Есть ситуации, когда лучше не откладывать проверку. Обратить внимание стоит, если техника стала работать заметно громче, появились скрежет или стук, устройство работает с перебоями или чувствуется запах перегрева. Такие признаки могут указывать на неисправность.

Почему техника начинает шуметь

Чаще всего причина оказывается довольно простой. По данным производителей, шум может появляться из-за неправильной установки, перегрузки, износа деталей или даже мелких предметов, попавших внутрь. В Bosch, например, отдельно подчёркивают: одна из самых распространённых причин — перекос техники или неравномерная загрузка.

Что можно сделать самостоятельно

В некоторых случаях проблему можно решить самостоятельно. Достаточно проверить, ровно ли стоит техника, не касается ли она мебели или стен, уменьшить нагрузку или очистить устройство от пыли. Иногда этого хватает, чтобы вернуть привычную тихую работу.

Чего делать не стоит

Специалисты советуют не игнорировать резкие и непривычные звуки и не продолжать пользоваться техникой при сильной вибрации. А разбирать устройство без опыта и вовсе не стоит — это может только усугубить ситуацию.

Вывод

Лишний шум — это не всегда поломка, но всегда повод обратить внимание. Чем раньше вы разберётесь в причине, тем выше шанс обойтись без серьёзного ремонта.