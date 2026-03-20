Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны по случаю празднования Ораза айт. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Акорды.

Уважаемые соотечественники!



От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт!



Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность.



Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся.



Эти принципы отражают подлинную суть Ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество.



Весьма символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны.



Народ Казахстана принял Новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, Справедливости, Прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства.



Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!



Ораза айт қабыл болсын!