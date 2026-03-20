По данным аналитиков Data Hub, объём производства пива в феврале 2026 года составил 31,6 миллиона литров — это на 31% меньше, чем в январе, и на 27% меньше, чем год назад. Это самый низкий показатель с января 2024 года.

Аналитики отмечают, что обычно зимой пивоваренные заводы работают не на полную мощность — спрос падает, а пик производства приходится на лето. Но даже с учётом сезонности нынешние цифры оказались низкими. За последние девять лет в феврале производили больше пива, чем сейчас.

Основные объёмы выпуска приходятся на пять регионов: Алматы, Шымкент, Алматинскую, Карагандинскую и Костанайскую области. На них приходится более 95% всего производства. При этом спад зафиксирован во всех регионах, сильнее всего — в Алматы. Там в феврале произвели 10,3 миллиона литров пива, что на 38% меньше, чем месяцем ранее, и на 42% меньше, чем год назад.

Одной из причин снижения, по мнению экспертов, могли стать изменения в законодательстве. С 1 февраля 2026 года производителей обязали маркировать пиво в кегах и бутылках. Для баночного пива такие требования введут с 2027 года.

Позже сроки частично пересмотрели. С 12 марта обязательную маркировку пива в бутылках перенесли на 1 сентября 2026 года. В минторговли объяснили это тем, что компании не успевают подготовиться.

К слову, в феврале пиво подорожало — на 3,6% за месяц и на 15,7% за год.