Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства отметил, что Курбан айт олицетворяет созидание, добро и милосердие.

-В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению, - говорится в поздравлении президента.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Курбан айт является праздником взаимопонимания и согласия. По его словам, благодаря стабильности и сплоченности общества Казахстан сможет преодолеть любые вызовы и достичь стратегических целей.

Глава государства пожелал казахстанцам благополучия, мира и исполнения светлых пожеланий.

-Желаю благополучия каждой семье! С праздником Курбан айт! отметил президент.

Напомним, 27, 28 и 29 мая мусульмане отмечают Курбан айт - один из самых значимых праздников в исламе. Он знаменует собой окончание паломничества в Мекку.